La segona edició del Tomorrow.Building abordarà "el camí cap a una construcció millor"

L'esdeveniment donarà a conèixer projectes que milloren la productivitat i l'eficiència



BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La segona edició del Tomorrow.Building World Congress abordarà del 5 al 7 de novembre "el camí cap a una construcció millor" en un sector més sostenible i eficient gràcies a l'ús de les noves tecnologies, segons ha informat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

El congrés se celebrarà dins l'Smart City Expo World Congress, la fira dedicada al futur de les ciutats que s'organitzarà al recinte de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, i que preveu comptar amb 1.100 expositors.

L'esdeveniment donarà a conèixer noves idees, projectes i sistemes constructius que ajudin a augmentar la productivitat, optimitzar recursos, millorar el compliment de terminis, incrementar la qualitat dels projectes i obres, disminuir l'impacte en el medi ambient, i reduir costos.

Experts nacionals i internacionals debatran sobre els reptes del sector: urbanisme i paisatgisme, tecnologia de la construcció, tecnologia del disseny, edificació descarbonitzada i transformació sostenible dels edificis.

La directora de Tomorrow.Building World Congress, Ione Ruete, ha defensat que la trobada vol mostrar que el sector de la construcció "està en plena transformació".

EMPRESES PARTICIPANTS

Quant als participants, han confirmat la seva assistència companyies com BIOO, Jacobs, New Murabba, Roshn o SPIE, entre d'altres, que mostraran els seus últims desenvolupaments per a una construcció més eficient.

La trobada compta amb el suport d'associacions internacionals com Build Up o Women's New European Bauhaus (WNEB), a més d'entitats nacionals com la Plataforma Tecnològica Espanyola de la Construcció (PTEC) o el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE), entre d'altres.