La segona dona que va denunciar Íñigo Errejón no es ratifica davant la jutgessa

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -
La segona dona que va denunciar per agressió sexual l'exportaveu parlamentari de Sumar Íñigo Errejón no ha ratificat la seva denúncia davant la jutgessa.
Així ho ha anunciat aquest divendres el despatx d'advocats Paredes y asociados, que representa legalment la denunciant, a més de l'actriu Elisa Mouliáa, la primera dona que va denunciar l'exdiputat per suposada agressió sexual.
La dona ha decidit no reafirmar-se davant la magistrada del jutjat de violència sobre la dona 12 de Madrid, per la qual cosa la seva representació augura que el cas s'arxivarà en no fer-se "aquest pas necessari", si bé avisa que intenten que "es pugui tirar endavant".
Fonts de l'entorn de l'exportaveu de Sumar han assegurat que s'han assabentat de l'"arxivament imminent" de la denúncia a través dels mitjans de comunicació perquè ningú no els ha informat de res, ja que Errejón "no ha tingut mai la condició d'investigat" en el procés.
"Tot fa pensar que les finalitats d'aquesta denúncia són més televisives que de justícia material, a fi de reforçar l'afeblida credibilitat social i mediàtica de Mouliáa en relació amb el seu propi procediment", han afegit, després d'assegurar que no els sorprèn que la denunciant no s'hagi ratificat.