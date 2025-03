Sectors del PP temen que 'l'efecte Mazón' eclipsi les dues grans cimeres de Feijóo mentre continua la pressió interna

Alguns càrrecs defensen una gestora al PPCV, però d'altres creuen que la jutgessa els marcarà els temps i no descarten la imputació de Mazón

Alguns sectors del PP temen que 'l'efecte Mazón' eclipsi les dues grans cimeres que prepara Alberto Núñez Feijóo per a aquesta primavera: La Interparlamentària de Sevilla de finals de març i el Congrés del Partit Popular Europeu (PPE) d'abril. Aquest últim conclau es va fixar inicialment a València, però el PP nacional ha plantejat canviar la ubicació perquè coincideix amb el ple, si bé dins de la formació admeten que també ha influït el "desgast" per la dana del president de la Generalitat, al qual veuen "cremat".

En les últimes setmanes ha crescut la pressió interna sobre Mazón i alguns càrrecs consultats per Europa Press defensen una sortida ràpida perquè no continuï entelant la reconstrucció i "arrossegui" el PP nacional de Feijóo. No obstant això, altres dirigents aposten per esperar a la investigació judicial perquè els marcarà els temps.

De fet, fonts del PP no descarten que Mazón pugui acabar imputat en el marc de la causa oberta al jutjat de primera instància d'instrucció de Catarroja, en què la jutgessa Nuria Ruiz investiga la gestió de la dana que va deixar 227 morts. Aquest escenari, afegeixen, "ensenyaria la porta de sortida" al president de la Generalitat.

INTERPARLAMENTÀRIA DEL PP I CONGRÉS DEL PPE

Feijóo prepara dues cites clau per al partit aquesta primavera: En primer lloc, la 27a Interparlamentària que reunirà diputats, senadors i barons territorials de la formació a Sevilla els dies 29 i 30 de març. Aquest fòrum coincideix amb el tercer aniversari del congrés extraordinari que el 2022 va apujar Feijóo a la presidència del PP i va posar fi a la profunda crisi interna que va enfrontar Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso.

La segona cimera és el Congrés del PPE que se celebrarà els dies 29 i 30 d'abril, un conclave al qual estan convocats caps de govern com l'alemany Friedrich Merz, el polonès Donald Tusk, o el grec Kiriakos Mitsotakis, així com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o la presidenta del Parlament europeu, Roberta Metsola, entre d'altres.

Encara que al principi es va anunciar que aquesta cita europea seria a València, Feijóo mateix va plantejar un canvi d'ubicació davant de la "negativa taxativa" de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de moure la sessió plenària a la cambra baixa prevista per a aquests dies.

En qualsevol cas, allunyar de València aquest conclave ajuda al PP de Feijóo a posar el focus sobre Carlos Mazón davant del "desgast" i la "pressió social" que viu en les últimes setmanes, amb cinc manifestacions al carrer, en les quals s'ha demanat la seva dimissió per la gestió de les inundacions del 29 d'octubre.

DIVERSITAT D'OPINIONS SOBRE COM AFRONTAR LA SITUACIÓ DE MAZÓN

Malgrat que hi ha coincidència en la preocupació i incomoditat que provoca la situació de Mazón, al qual els càrrecs consultats no veuen com a candidat en les pròximes autonòmiques, hi ha divergència d'opinions sobre com afrontar aquesta crisi interna i quins són els passos que hauria de seguir Alberto Núñez Feijóo.

"En aquest moment no hi ha cap més remei que aguantar", opina un dirigent valencià, que recorda que qualsevol canvi a la presidència de la Generalitat Valenciana passa pel suport de Vox, formació a la qual ara interessa continuar creixent a costa de "l'erosió" del PPCV, segons afegeix.

Altres fonts del PP defensen que és millor deixar que Mazón "es cremi" en aquest moment i no afegir més "soroll intern" amb el seu possible relleu. "Ara no hem d'introduir més elements que distreguin de la corrupció del PSOE i de la situació internacional amb Ucraïna", sosté un veterà dirigent popular.

UNA GESTORA DEL PPCV PER "ENVIAR UN MISSATGE" A MAZÓN

A les files del PP també hi ha alguns dirigents que aposten per posar una gestora al capdavant del PPCV, una solució orgànica que treuria Mazón de la presidència del partit --encara que seguiria com a president de la Generalitat-- i enviaria un missatge intern.

"Amb una gestora se li envia a Mazón un missatge de retirada de confiança i, a partir d'aquí, es negociaria una sortida", resumeix un dirigent del PP, que creu que amb aquesta fórmula els consellers i diputats autonòmics del partit "començarien a girar entorn" a la persona designada per Génova.

Altres fonts, no obstant això, rebutgen la gestora per entendre que és una solució al partit que no arreglaria les coses si Mazón no se'n vol anar del govern. "El dia que es faci alguna cosa és perquè se'n vagi en el moment", relata un càrrec del PP.

A les files del PP hi ha qui apunta també que intentar apartar ara Mazón de la Generalitat podria portar Vox --atès que el seu suport és necessari en no tenir el PP majoria absoluta-- a exigir a canvi l'alcaldia de València.