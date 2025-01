Sectors del PP aconsellen a Feijóo temperar les crítiques al PNB i mantenir el diàleg, després del xoc pel palauet

Alguns dirigents del PP creuen que amenaçar amb els tribunals pot agreujar la crisi i demanen mirar "més enllà del curt termini"

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

Algunes sectors del PP aconsellen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, temperar les crítiques al PNB i apostar per mantenir oberta una via de diàleg. La recomanació es produeix després del xoc que les dues formacions han visualitzat aquest mes arran de la cessió als nacionalistes bascos d'un palauet a París, un edifici --actual seu de l'Instituto Cervantes-- que va albergar la seu del Govern basc a l'exili i que va ser pres per la Gestapo nazi, que el va regalar a la dictadura.

L'enfrontament entre les dues formacions va arribar aquesta setmana al seu punt àlgid quan el portaveu parlamentari del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, va criticar la cessió d'aquest palauet acusant el PNB de ser "un partit aprofitategui" i de tenir un comportament "miserable" i "fastigós".

El PNB va sortir a respondre a Tellado poc després qualificant-lo "maldestre", "maleducat" i fins i tot "pocavergonya" d'idees "neofeixistes", en paraules del seu portaveu a la cambra baixa, Aitor Esteban. "Segueixi fent amics, que així li va a anar fenomenal, tan fenomenal com fins ara que no aconsegueix res", li va dir al seu torn la diputada del PNB Idoia Sagastizabal.

A les files del PP alguns càrrecs consultats per Europa Press qüestionen la duresa verbal en el llenguatge emprat aquesta setmana, ja que, segons subratllen, s'allunya d'aquesta "altra manera de fer política" que ha pregonat Feijóo des que va arribar a Madrid a l'abril del 2022.

"Per què ens tanquem portes? Què aconseguim enviant-los a la merda? Així no aconseguim ni un vot", sosté un veterà dirigent popular, que aposta per "reconduir" la situació i tendir ponts al diàleg amb el PNB.

EL PP ANALITZARÀ EL POSSIBLE "FINANÇAMENT IRREGULAR"

En la mateixa línia, altres veus recorden que el PP basc aspira a pescar vots en el calador del PNB a Euskadi i posen en dubte que aquesta estratègia els pugui ajudar a això. El president dels populars bascos, Javier de Andrés, està liderant aquesta ofensiva i ha assegurat que el PP analitzarà jurídicament el possible "finançament irregular" del Govern central al PNB per la "donació" del palauet de l'avinguda Marceau de París.

Segons De Andrés, el palauet de París pertany al Govern basc i, per tant, el lehendakari, Imanol Pradales, hauria d'intentar revertir el seu registre a nom del PNB. "Però la llibertat i la independència del senyor Pradales acaba on comencen els interessos del seu partit", va afirmar divendres.

El PP basc està sent abrigallat per la cúpula del PP en aquesta actuació contra el PNB. El mateix Feijóo va carregar aquest dijous contra el partit que presideix Andoni Ortuzar en assegurar que és un "satèl·lit més" del PSOE i està "sotmès al sanchisme". És més, va afirmar que els nacionalistes bascos podran tornar a parlar amb el PP quan "tornin a tenir criteri".

EL PP EXPLORA LA VIA JUDICIAL

La cúpula del PP també dona suport a l'anàlisi de totes les iniciatives jurídiques possibles per revertir la cessió del palauet a París, en línia amb l'estratègia dels populars bascos, i creu que hi poden haver sorpreses, segons fonts de la direcció del PP.

No obstant això, càrrecs del partit consultats per Europa Press consideren que seria millor "tancar aquest capítol" i no explorar aquesta via judicial perquè no ajuda a tendir ponts sinó que els trenca de manera definitiva, han afegit les fonts esmentades.

"Hem de veure més enllà del curt termini", resumeix en privat un dirigent popular, que no descarta que el PP també hagués accedit a la cessió del palauet en cas d'estar governant i necessitar els vots els nacionalistes bascos.