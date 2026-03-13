El sector del VTC trasllada a la Comissió Europea el seu malestar per la llei del taxi catalana

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
La patronal de VTC Unauto i la Federació Nacional Empresarial de Lloguer de Vehicles amb i sense Conductor (Feneval) han enviat una carta al comissari europeu de Transport Sostenible i Turisme, Apostolos Tzitzikostas, per traslladar-li el seu malestar per la futura llei del taxi que s'està tramitant a Catalunya.
En un document al que ha tingut accés Europa Press aquest divendres, les dues entitats argumenten que el projecte de llei que tramita el Parlament suposa una "amenaça existencial" per a la seva activitat i que vulnera el dret de la Unió Europea (UE).
Així mateix, han asseverat que el text ha estat "redactat exclusivament amb la influència del sector del taxi i sense cap consulta als representants dels VTC".
Segons el sector, la normativa busca "protegir els interessos econòmics" del taxi, una finalitat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja ha rebutjat com a raó d'interès general.
Per aquestes raons, Unauto i Feneval han alertat que la norma tindria conseqüències "devastadores" a Catalunya, com la pèrdua de gairebé 6.000 llocs de feina directes i indirectes o un impacte econòmic que superaria els 326 milions d'euros, incloent-hi 72 milions en ingressos fiscals i cotitzacions.