El sector del videojoc català preveu facturar 900 milions el 2023 i arribar als 1.200 el 2025

Concentra la meitat de la facturació d'Espanya

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El sector del videojoc a Catalunya preveu facturar aquest any 911 milions d'euros i s'estima que el 2025 facturi 1.216 milions, segons reflecteixen les previsions del 'Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2022' de la Generalitat amb la col·laboració de Desarrollo Español de Videojuegos.

En unes declaracions als mitjans després de participar en la jornada 'Passem Pantalla', la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha assegurat aquest dilluns que l'estat del sector "és molt bo".

Garriga ha remarcat que Catalunya concentra la meitat de la facturació i dels professionals d'Espanya, per la qual cosa tot això fa pensar que el sector "creixerà molt fort" en els pròxims anys, i ha subratllat que és un àmbit estratègic.

El 'Llibre blanc de la industria catalana del videojoc 2022' reflecteix que va tenir una facturació de 660 milions el 2021, un 20% més que l'any anterior, i es preveu que vagi creixent els anys següents fins als 1.216 milions el 2025.

El nombre de professionals dedicat al sector del videojoc també ha crescut després de sumar 4.249 persones el 2021, un 7% més que el 2020, manté un percentatge de presència de dones a les plantilles del 25% i el 92% dels treballadors tenen menys de 45 anys.

La previsió del llibre també és de creixement dels professionals dedicats al sector, amb una previsió de 5.141 treballadors aquest any i d'arribar als 6.554 el 2025.

Va baixar lleugerament el 2021 en nombre d'estudis operatius, que el 2020 eren 200 i que el 2021 eren 196, dels quals 132 són empreses actives, als quals s'ha d'afegir 64 projectes de desenvolupament en actiu per a professionals que encara no s'han constituït com a empreses.

Segons dades del 2021, un 48% de les empreses eren pimes entre 6 i 50 treballadors, que conviuen amb un 46% de microempreses i un 5% de grans estudis.

El pes de la indústria del videojoc català a Espanya el 2021 és el que concentra el 26% de les empreses, el 53% de la facturació i el 48% dels llocs de feina del sector.

L'anglès és l'idioma predominant en els videojocs creats a Catalunya, amb un 97%, seguit del castellà, amb un 91%, i més de la meitat dels estudis (53%) ha fet servir el català en els jocs, per la qual cosa Garriga ha dit que el seu departament treballarà perquè el català sigui present en els grans videojocs.