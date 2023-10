El sector turístic de Tarragona preveu impulsar més de 100 cursos per a 1.500 treballadors el 2024

TARRAGONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre preveu impulsar més d'un centenar de cursos per a més de 1.500 treballadors del sector turístic a la província de Tarragona el 2024.

El programa inclourà cursos sobre l'ús de l'eina ChatGPT, cuina japonesa, sostenibilitat ambiental o ús de la xarxa social TikTok per a empreses, informa l'entitat i la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) en un comunicat conjunt.

Així mateix, d'octubre a desembre han impulsat tretze cursos adreçats a unes 200 persones, a les quals dotaran de coneixements per al departament de cuina, restauració, pisos, recursos humans, màrqueting i plans d'igualtat.

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, ha dit que estan "molt orgullosos per l'acollida" dels cursos entre els treballadors i ha defensat que els establiments inverteixin en la seva formació i motivació.

Ha avisat que invertir en els establiments amb reformes, tecnologia o maquinària "no serveix de res" si el personal no està qualificat i motivat per exercir la seva ocupació.