El sector turístic s'ha d'"anticipar per continuar competint", segons els experts

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El sector turístic s'ha d'"anticipar per continuar competint" en l'actual context d'incertesa global, segons els experts que han participat en una nova sessió dels Esmorzars de Turisme de Foment del Treball i el CETT-UB Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, informa la patronal en un comunicat aquest divendres.
La sessió ha tingut com a títol 'Geopolítica i turisme: riscos, impactes i estratègies empresarials en un context global incert" i ha posat el focus en com les tensions geopolítiques afecten la connectivitat, els mercats emissors, la percepció de seguretat i la competitivitat de les destinacions.
Durant la seva intervenció, el president de la Comissió de Turisme i Serveis de Foment del Treball, Miquel Gotanegra, ha posat en valor la "extraordinària capacitat d'adaptació" del sector turístic.
Comanegra ha defensat que aquesta adaptació ha d'anar acompanyada de "una mirada estratègica i una col·laboració més gran" entre administracions, empreses i agents del sector.
L'objectiu d'aquestes trobades és generar un espai d'intercanvi d'experiències i promoció de línies d'actuació que "beneficiïn el conjunt del sector".