El sector turístic preveu un bon estiu a Catalunya i s'obre a nous mercats

Aposta per atreure visitants de més durada i despesa

22 juny

El sector turístic preveu un bon estiu a Catalunya, amb ocupacions superiors al 80% emparades pel clima i l'àmplia oferta d'activitats i paisatges naturals, i aposta per seduir mercats nous com el nord-americà o el britànic per atreure un perfil de turista de més durada i despesa.

Malgrat aquests pronòstics positius, entitats del sector turístic consultades per Europa Press asseguren que serà complicat superar la temporada anterior, que en casos com el de Girona va ser "extremadament bona" i que en algunes zones ja va recuperar les xifres prepandèmia, encara que factors com les reserves d'última hora porten a diagnòstics més imprevisibles.

El turisme a la costa catalana, més massificat i consolidat, com afirmen des de la Costa Brava (Girona), Costa Daurada (Tarragona) o Maresme (Barcelona), dista del turisme d'interior o de muntanya, amb volums de visitants més controlats i una afluència més variada depenent de la seva oferta.

Des d'Apartur, anticipen una ocupació mitjana per sobre del 80% als pisos turístics de Barcelona, per sota del 85% de l'estiu del 2024, mentre que el Gremi d'Hotels de Barcelona estima una ocupació hotelera precisament del 85% aquest estiu a la capital catalana, encara que recorda que la temporada alta és a la primavera i tardor.

Per la seva banda, la patronal d'agències de viatge Acave revela en una enquesta recent que el 71% de les agències enquestades de tot Espanya considera que el creixement de les reserves de viatges se situarà entre un 5% i un 15% respecte a l'any anterior, i que tres de cada quatre han vist "molt afectada" la demanda de viatges als Estats Units.

COSTA CATALANA

El vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Joan Plana, preveu un lleuger descens en aquesta destinació, un dels favorits a Catalunya, respecte al 2024, una temporada que va anar "extremadament bona", i apunta a fomentar els mercats amb més pernoctacions perquè, a parer seu, disparen la despesa a partir del quart dia.

Per això, el patronat treballa amb agències de viatge, mitjans de comunicació i creadors de contingut internacionals, a més d'impulsar accions de promoció a Londres, Washington o Toronto.

Quant a la província de Tarragona, sobretot a les zones de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme (FEHT), Xavier Guàrdia, confia a aconseguir entre el 70% i el 90% de l'ocupació.

Manifesta que un dels factors que més estan dinamitzant el turisme a la província és "l'allargament de la temporada, que ara dura aproximadament entre març i novembre", un canvi de paradigma que afavoreix uns serveis menys congestionats i una oferta més heterogènia.

També es preveu un estiu intens al Maresme (Barcelona), que segons el parer de la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, ve d'una Setmana Santa "amb una ocupació d'entre el 90% i el 95%".

Apunta que les zones més turístiques són les de l'Alt Maresme, amb municipis com Malgrat de Mar o Calella, que concentren el 80% de l'oferta hotelera i de càmpings de tota la comarca, però adverteix "d'una frenada de reserves entre abril i maig, segurament afectades pel context global".

OFERTA VARIADA

Un dels objectius del sector turístic és atreure diferents perfils de turistes mitjançant la promoció d'una oferta més variada, com és el cas de la Val d'Aran (Lleida), que passa del turisme d'esquí de l'hivern al de la naturalesa en estacions més càlides.

En aquest context, des de l'Oficina d'Informació Turística de la Val d'Aran, Estefania Calbetó al·ludeix a l'increment del turisme internacional dels últims anys per activitats com el 'Hoka Val d'Aran by UTMB', un esdeveniment de trail running que se celebra a la regió i que atreu els amants d'aquest esport procedents de diferents racons del món.

A la Costa Brava i al Maresme també es pretén enriquir la varietat de la seva oferta per no quedar encasellats en el turisme de platja, afavorint propostes vinculades al senderisme, el ciclisme, la gastronomia o fins i tot promocionant escenaris de pel·lícules i videoclips musicals.