El sector turístic de Girona xifra en un 75% les vacants sense cobrir

GIRONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona ha xifrat en un 75% el volum de llocs de feina sense cobrir, segons una enquesta elaborada entre les empreses associades a les 13 entitats que conformen l'entitat, informa aquest dijous en un comunicat.
L'entitat estima que al llarg de l'any les empreses han necessitat cobrir entre 4 i 5 places, la qual cosa suposa prop de 8.000 llocs de feina, dels quals fins avui s'han ocupat 2.000.
Per perfils, els diferents empresaris expliquen que la dificultat més gran per cobrir llocs de feina són els cambrers, cuiners, personal de neteja i caps de sala, principalment per l'escassetat de candidatures i la manca de formació específica i d'experiència.
La federació ha destacat que l'impacte es tradueix en el tancament de serveis i torns, la pèrdua de la qualitat d'atenció al client i la impossibilitat de créixer empresarialment, un sector que, ha assenyalat, representa prop del 21% de l'economia gironina.
Respecte a les actuacions, ha defensat reforçar la formació professional adaptada a les "necessitats reals" de les empreses i promoure la revaloració de determinats perfils, a més de millorar la col·laboració públic-privada.