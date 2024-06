El sector turístic demana un full de ruta per avançar en la transició sostenible

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El sector turístic ha demanat un full de ruta que permeti al sector avançar en la transformació i la transició sostenible, en una sessió dels esmorzars organitzats per Foment del Treball i la Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy (CETT-UB).

En un comunicat aquest dilluns, la patronal ha explicat que la jornada ha mostrat l'"aposta clara" per la digitalització de les empreses turístiques, incloent les pimes, i per millorar la sostenibilitat del model turístic.

Hi han participat el president d'Acave, Jordi Martí; el 'cluster manager' del Tech Tourism Cluster, Xavi García; el director de la Càtedra UB de Turisme, Hostaleria i Gastronomia del CETT, Eugeni Osácar; el fundador de Growtur, Rafael de Jorge, i el consultor de Càmpings de Girona, Xavier Pacuet, entre altres.

Durant la trobada s'han explorat casos d'èxit sobre "com la tecnologia i la innovació" poden transformar el turisme.

Aquests esmorzars s'organitzen cada quatre mesos i s'hi aborden assumptes lligats al desenvolupament del turisme, l'hotelería i la gastronomia, a més de ser un espai de 'networking'.