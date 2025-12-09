El sector del taxi inicia la jornada d'atur general a Barcelona contra grans plataformes de VTC

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
La vaga no compta amb el suport de les associacions ATC, STAC i PakTaxi
BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -
El sector del taxi, convocat per Élite Taxi, ha iniciat aquest dimarts la jornada d'aturada general i concentració a Barcelona, incloent aeroports i estacions de tren i bus, per exigir la tramitació de la llei del sector i més control sobre grans plataformes de VTC com Uber, Cabify i Bolt.
Segons el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, l'aturada se seguirà des de Figueres (Girona) fins a Tarragona, incloent "tota la Costa Brava, el Maresme, l'àrea metropolitana de Barcelona, la Costa Daurada i la província de Lleida", així com alguns punts del Vallès.
La vaga està prevista de 10 a 16 hores, a excepció dels trasllats d'urgències, que es mantindran i es realitzaran de manera gratuïta durant les hores que duri la jornada de reivindicacions.
No obstant això, els taxistes han començat a ocupar la Gran Via a partir de les 9.30 hores, des de plaça Tetuan fins al carrer Entença, i la mobilització s'estendrà cap al Passeig de Gràcia, des de Rosselló fins a plaça Catalunya: s'han tallat els tres carrils centrals de la Gran Via i es mantenen oberts els dos laterals.
Gran part de l'activitat es concentrarà en la Via Laietana, on primer passaran per la seu de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) per lliurar "una denúncia contra Uber i diverses empreses de VTC per actuar com un càrtel que imposa regles al mercat" i posteriorment per la de Foment del Treball, on s'explicarà el pla d'acció previst per a principis de 2026.
La futura llei del taxi, amb el suport de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP i la previsió que entri en vigor en 2026, contempla que l'activitat urbana quedi reservada per al taxi i la desaparició progressiva del VTC que operen amb llicència urbana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
SENSE EL SUPORT DE TRES ASSOCIACIONS
Malgrat la voluntat d'Élite Taxi de reunir a tot el sector perquè Catalunya "vegi què passa si el taxi desapareix", dissabte passat l'Agrupació Taxi Companys (ATC), el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) i l'Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (PakTaxi) van anunciar que no recolzarien la vaga.
Segons l'ATC, "l'atur es va convocar de forma sobtada i sense una conversa prèvia amb les principals associacions del sector" i apunta que ja hi ha hagut massa vagues sense un impacte real i que repercuteixen negativament en el dia a dia dels veïns, textualment.
STAC afirma, en relació a la futura llei del taxi, que no poden recolzar "una vaga que té per objectiu que el text actual de la llei s'aprovi tal com està", i defensen que l'esborrany actual s'ha de modificar.
Des de PakTaxi sostenen que la vaga no aportarà beneficis i "podria generar conflictes innecessaris entre els usuaris i els taxistes".
UBER DENUNCIA A ELIT TAXI
Dijous passat, Uber va presentar una denúncia a Élite Taxi i Álvarez davant de l'ACCO "per un intent de boicot".
Va indicar que en la convocatòria de l'atur general hi ha un avís de piquets i "prohibició que els taxistes associats a Élite Taxi puguin prestar serveis en plataformes com Uber".
La plataforma entén que aquestes actuacions constitueixen una infracció de l'ordre de cessació dictada per l'ACCO en la seva Resolució de 26 de juliol de 2023, així com una nova infracció de l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC).