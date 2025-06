El sector pirotècnic català preveu un 6% més de vendes en una revetlla de Sant Joan amb més color

La fi de la sequera impulsa la venda de petards: "Els catalans han estat molt curosos"

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El sector pirotècnic català preveu fregar els 23 milions d'euros en vendes per la revetlla de Sant Joan, la qual cosa representa un 6% més que durant la campanya de l'any passat, en una jornada marcada per la preferència de petards colorits i amb efectes especials per sobre dels més sorollosos.

"A la gent li agrada molt el color i els efectes especials", ha explicat en unes declaracions a Europa Press el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya (AFIMAC) i propietari i director de Petardos CM, Josep Maria Vilardell.

Els petards que més s'estan venent durant aquesta campanya són els clàssics com les bombetes, les bengales i les fonts de colors, i és que Vilardell ha assegurat que la revetlla és una festa familiar.

Així, els principals consumidors són els pares i mares que compren petards per als seus fills, mentre que als que tenen vint anys ja no els agrada tant fer el "gamberro" com abans per Sant Joan i no compren tanta pirotècnia.

"Cada vegada es venen més petards, però cada vegada se'n senten menys. Hem aconseguit, amb els nostres consells i amb les campanyes que hem fet, que es molesti menys la gent", ha celebrat Vilardell, que ha defensat que el soroll també és l'essència de la pirotècnia.

Vilardell ha assenyalat que la revetlla d'aquest any també ha estat marcada per la fi de la sequera, ja que la prudència davant dels incendis i la manca d'aigua ha fet que el sector no creixi tant com s'esperava: "Els catalans han estat molt curosos".

50 EUROS PER FAMÍLIA

L'empresa Petardos CM genera el 45% del negoci pirotècnic i controla el 30% dels gairebé 1.000 punts de venda, entre casetes i botigues, que hi ha a Catalunya.

Segons el propietari, una família es gasta de mitjana per la revetlla entre uns 35 o 50 euros comprant lots, que és de les ofertes més venudes, encara que també tenen grans productes que superen els 1.000 euros.

En aquest sentit, ha detallat que els petards, que només es poden vendre de manera presencial per seguretat i normativa, s'han encarit després de la pandèmia pels costos del transport.

800 TREBALLADORS AL JUNY

Encara que a Catalunya el sector pirotècnic té el seu màxim de vendes al juny, l'empresa amb seu a Palau Solità i Plegamans (Barcelona) té contractades una quarantena de persones fixes durant tot l'any, que pugen fins a les 800 durant el mes de juny.

"Donem feina a molta gent", ha reivindicat Vilardell, que ha assegurat que s'ha treballat per fer que els petards baixin els decibels i siguin més sostenibles, en un sector en què a la resta d'Espanya només es factura per Cap d'Any.