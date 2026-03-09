El sector pesquer català anticipa un encariment del peix per l'alça del gasoil

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Abad demana al Govern central ajudes directes per "ser viables"
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha advertit aquest dilluns que l'increment del preu del gasoil arran del conflicte al Pròxim Orient repercutirà en el preu final del peix per al consumidor.
En declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, Abad ha alertat que aquesta pujada de costos genera una "cadena" d'encariment que afecta tant a les captures com al transport.
"El consumidor del carrer potser no podrà menjar aquesta gamba o aquest escamarlà perquè tot s'ha disparat", ha lamentat, incidint que la situació és especialment crítica per a un sector que ja venia d'una situació complexa per les restriccions de dies de pesca imposades des de Brussel·les.
Segons les dades de Facua-Consumidores en Acción, el preu del gasoil s'ha disparat una mèdia de gairebé 33 cèntims per litre en l'última setmana, mentre que el de la gasolina de 95 ha repuntado gairebé 17 cèntims, després del conflicte al Pròxim Orient.
AJUDES PER "SER VIABLES"
Davant d'aquest escenari, Abad ha demanat al Govern central la posada en marxa d'ajudes directes i estructurals, similars a les activades durant el conflicte entre Rússia i Ucraïna, per garantir la viabilitat de la flota: "Hi ha un sector de la flota pel qual ja no és viable sortir a pescar", ha avisat.
"No demanem un tracte de favor enfront d'altres col·lectius, només un preu estabilitzat per ser viables i poder subministrar aliment a la població", ha subratllat agregat.
Així mateix, ha confirmat que ja s'han iniciat contactes amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per traslladar la urgència de la situació a l'Executiu espanyol.