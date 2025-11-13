El sector del metall a Barcelona torna a convocar una vaga els dies 3 i 10 de desembre

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya han tornat a convocar una vaga en el sector del metall de la província de Barcelona per als dies 3 i 10 de desembre després de les primeres jornades de reivindicacions a finals d'octubre.
En un comunicat d'aquest dimecres, els sindicats expliquen que aquestes jornades de vaga s'han convocat "davant la impossibilitat d'avançar en la negociació del conveni provincial" amb la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM).
Uns 180.000 treballadors de la demarcació de Barcelona estan cridats a manifestar-se per un nou conveni amb millors condicions salarials, a més de mesures per reduir la jornada laboral i la sinistralitat.