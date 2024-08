El sector de la mediació d'assegurances a Catalunya genera més de 816 milions de negoci al 2023

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

El sector de la distribució tradicional d'assegurances privades a Catalunya va tancar l'exercici 2023 amb un volum de negoci de 816,10 milions d'euros en primes mitjançades, un 18,86% menys que l'any anterior, dels quals 730 milions procedeixen del ram de No Vida que va créixer un 8,53% per sobre del total registrat durant l'exercici anterior.

Així ho indica 'L'informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC)' que publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Conselleria d'Economia i Finances, elaborat amb la informació que faciliten 492 corredors d'assegurances i 83 agents d'assegurances vinculades inscrites a Catalunya, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns

"La disminució de prop d'un 19% respecte al volum total de cartera del 2022 s'explica per la contractació d'assegurances col·lectives de cosina única que aquest any, amb caràcter excepcional, es van fer derivades d'indemnitzacions per prejubilacions", explica el sotsdirector d'Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat, Xavier Erbàs.