El sector industrial i de serveis demanen innovar localment per oferir solucions globals

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El sector industrial, d'àrees com la logística, els aliments i begudes i les telecomunicacions, i de serveis de transport i sanitaris han fet una crida per innovar des de l'àmbit local per oferir solucions globals i millorar les que s'ofereixen al mateix territori on operen.
Així s'han pronunciat en una taula rodona el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro; el director regional zona nord-oest de Sanitas, Joaquín Chamorro; la directora del Centre Global de TU de Nestlé a Barcelona, Ana Ochoa; el director general de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez Villamarín; i el president de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Carles Ruiz, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona.
NAVARRO (CZFB)
Pere Navarro ha reivindicat que la Zona Franca ha apostat per la indústria 4.0 amb l'ampliació del DFactory, amb una inversió de 50 milions d'euros que sumarà uns 60.000 metres quadrats al complex i crearà uns 5.000 llocs de treball indirectes per reforçar projectes sobre alimentació, telecomunicacions i transport.
"Davant de la incertesa, vam crear oportunitats des del sector públic en contacte amb el privat", i ha posat com a exemple iniciatives compartides amb actors d'abast internacional com Cellnex en matèria de mobilitat elèctrica i connectada.
OCHOA (NESTLÉ)
Per la seva banda, Ana Ochoa ha recordat que Nestlé va ser "pioner" a instal·lar un hub global a Barcelona, ara amb 10 anys a les seves esquenes i 900 professionals, i ha posat en valor l'ecosistema de la ciutat, que els permet aprofitar el talent local i atreure l'internacional.
"Hem demostrat que des de l'àmbit local podem donar serveis i solucions globals, i això porta atractiu i competitivitat al nostre territori", ha argumentat, indicant que s'han centrat a aplicar intel·ligència artificial (IA) per corregir errors, automatitzar tasques manuals i oferir assistència virtual.
RUIZ (FGC)
Des de l'òptica del transport, Carles Ruiz ha explicat que FGC no competeix amb altres companyies, però treballa per millorar el servei que ofereix als 100 milions de passatgers que rep cada any, encara que apunta que "les infraestructures actuals són les mateixes que quan érem 6 milions" d'habitants a Catalunya.
Davant d'aquest escenari, ha recordat que FGC té en marxa projectes per créixer un 50% en els propers 5 o 6 anys, com l'arribada del nou tren cap a l'Aeroport de Barcelona, el nou tramvia a Tarragona i la prolongació de la línia 8 de FGC entre Plaça Espanya i Gràcia.
CHAMORRO (SANITAS)
Chamorro ha reivindicat el paper de la salut en el desenvolupament de l'economia per a una societat més eficient i reduint baixes laborals, i que, ha defensat, ha d'impulsar-se a través de la "digitalització" per incorporar nombroses solucions al sector.
També ha assenyalat que, actualment, la "sanitat privada està en auge perquè hi ha hagut un augment de la demanda sanitària altíssim", i ha destacat el seu paper a l'hora de complementar el servei públic, així com per dinamitzar el teixit urbanístic i desenvolupar la formació dels treballadors.
ÁLVAREZ (CELLNEX)
Álvarez ha destacat la importància de les telecomunicacions per a qualsevol negoci i per al desenvolupament econòmic en general, i ha convingut que la situació d'Espanya és "bastant bona" però que en els propers anys haurà de formar part dels 100.000 milions d'euros que s'hauran d'invertir en el sector els propers anys a nivell europeu.
D'altra banda, ha defensat desenvolupar la connectivitat, resiliència i eficiència de la infraestructura de telecomunicacions espanyola, així com l'eficàcia dels serveis crítics, com en l'apagada, en el qual, ha assenyalat, Catalunya va ser un "exemple" de fiabilitat, mantenint als cossos d'emergència.