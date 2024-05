El sector immobiliari demana col·laboració públic-privada i més oferta

Reclama no sobreregular, donar seguretat jurídica i fer front a les ocupacions

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El sector immobiliari ha demanat al pròxim Govern de la Generalitat que treballi per augmentar l'oferta d'habitatge disponible i per la col·laboració públic-privada; donar seguretat jurídica i no sobreregular, i fer front a les ocupacions.

Hi han coincidit, en unes declaracions a Europa Press, el president de l'Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana; el CEO d'Anticipa Real Estate i Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce; la directora d'estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, i la presidenta de l'Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza.

XAVIER VILAJOANA (APCE)

Vilajoana demana flexibilitzar la regulació urbanística; un pacte Generalitat-ajuntaments-promotors públics i privats, per fer ja pisos de venda i lloguer "amb un marc estable i de seguretat jurídica per als inversors"; agilitzar els terminis de tramitació de llicències d'edificació i de tramitació de planejaments urbanístics; i mobilitzar sòl de reserva de VPO i d'equipaments.

Ha afegit que "els constants canvis normatius i la inseguretat jurídica que generen" perjudiquen el parc d'habitatge català: per això considera un fracàs la mesura del 30% de reserva de VPO a Barcelona, i també constata una reducció de l'oferta de pisos de lloguer, que atribueix a la llei d'habitatge i al recent decret llei de lloguers de temporada.

Quant a les ocupacions, ha reclamat una regulació "ràpida i efectiva" en els casos d'ocupació d'habitatges sense títol habilitant, que inclogui les persones jurídiques i que deixi d'emparar situacions d'il·legalitat, com és el cas de Catalunya.

EDUARD MENDILUCE (ANTICIPA I ALISEDA)

Mendiluce demana més oferta i donar accés als més vulnerables, però el sector públic "no té la capacitat pressupostària" per aconseguir-ho, per la qual cosa planteja una relació estable i acords públic-privats, i demana a l'administració: un programa d'incentiu de lloguer a llarg termini per a amos d'habitatge buit i un programa de concessió a 75 anys sobre sòl privat per a lloguer assequible amb reversió a l'administració a canvi d'un arrendament mínim garantit.

A més ha destacat que l'FMI i el Banc d'Espanya insten a prioritzar polítiques que fomentin l'oferta, "deixant enrere mesures intervencionistes" com el control de preus de la llei d'habitatge.

Pel que fa a l'ocupació, veu Catalunya com una anomalia europea obligant a lloguers socials per a "persones que no han acreditat degudament la seva vulnerabilitat", la qual cosa provoca inseguretat jurídica i que els amos retirin pisos del mercat, i a més planteja col·laboració públic-privada per regularitzar la situació de famílies vulnerables que ocupin un pis, però alhora demana endurir penes en el CP.

MARÍA MATOS (FOTOCASA)

Per Matos és l'època econòmicament més difícil de Catalunya per comprar o llogar, per la qual cosa cal equilibrar preus i frenar les grans pujades: demana col·laboració públic-privada per construir més pisos assequibles, apostar per la regeneració urbana del parc d'habitatge, i consensuar amb el sector una seguretat jurídica que doni estabilitat al mercat.

I no preveu que l'oferta augmenti ràpid: Barcelona té més oferta de pis compartit que de pis sencer per llogar; l'oferta de lloguer està sota mínims; el mercat de compra "s'està escalfant a un ritme molt significatiu" (la majoria de districtes de les ciutats més poblades superen els preus de la bombolla del 2007); el desequilibri oferta-demanda és molt alt; més de la meitat de promotors i constructors han frenat la seva inversió, i més del 10% ha traslladat la seva activitat.

També alerta que la por d'una ocupació fa que l'amo retiri el seu pis del mercat, baixi l'oferta a Catalunya prop del 15% i pugin els preus (12% en lloguer i 4% en compra): En aquest sentit, demana a l'administració una solució per als més vulnerables, "sense traslladar la responsabilitat als propietaris"; un canvi legislatiu per frenar aquesta il·legalitat, i donar així imatge d'estabilitat en el sector.

HELENA BEUNZA (ASVAL)

Beunza prioritza augmentar l'oferta, sobretot en règim social i assequible, però les polítiques públiques no l'incentiven: per això demana més inversió pública i programes de col·laboració públic-privada "a través dels quals es mobilitzi habitatge ja existent", i també sòl privat per ampliar aquest parc.

Veu una sobreregulació i creu que és una de les grans causes del problema d'accedir a un pis, però, una vegada en vigor la llei d'habitatge, "l'important és que tota regulació es dugui a terme de manera equilibrada" i amb dades realistes, i ha afegit que el problema s'agreuja amb el decret del Govern de l'abril que amplia la contenció de preus a tots els lloguers excepte els vacacionals, perquè creu que no va néixer del diàleg entre els afectats ni té rigor jurídic.

Retreu a l'administració catalana una permissivitat amb l'ocupació en comptes d'"oferir una solució, en col·laboració amb el sector privat, a aquelles famílies vulnerables que estan ocupant de manera il·legal", i defensa assegurar el compliment dels mecanismes legals per facilitar a l'amo que recuperi el seu habitatge.