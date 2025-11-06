El sector immobiliari català rebutja una possible prohibició de comprar per llogar

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El sector immobiliari català ha rebutjat la proposta de prohibir la compra d'habitatges per dedicar-los al lloguer, en un comunicat aquest dijous
Així ho han afirmat l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), l'Associació de Promotors i Constructors d'Edifics de Catalunya (APCE), el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província i el Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya.
Les entitats asseguren que aquesta normativa "no solucionarà el problema de l'accés a l'habitatge" i que generaria efectes negatius en l'oferta i inseguretat jurídica.
"Legislar en contra d'inversors, de potencials compradors i del conjunt del sector, que són els qui nodreixen l'oferta d'habitatge a Catalunya, restringirà encara més el parc d'habitatges", ha apuntat.
A més a més, han assenyalat que prohibir la compra d'edificis sencers per vendre'ls posteriorment "frenaria la rehabilitació i renovació del parc residencial tan necessària".