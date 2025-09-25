El sector immobiliari aborda amb Illa propostes per afrontar la crisi de l'habitatge

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i els Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i Lleida s'han reunit amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i li han traslladat les seves propostes per afrontar la crisi de l'habitatge, segons han informat aquest dijous en un comunicat.
Així, el sector ha valorat la seva "presència territorial, aportant una visió local i de proximitat que els permet detectar tendències reals del mercat i anticipar necessitats", una mirada que consideren especialment rellevant en àrees tensionades com l'àrea de Barcelona.
Li han demanat que impulsi un pacte transversal que aplegui tots els actors implicats i posar en marxa polítiques d'incentius per als propietaris --amb l'objectiu d'ampliar l'oferta d'habitatge assequible--, entre altres qüestions.