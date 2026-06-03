El sector espanyol del plàstic factura 29.000 milions, el 2% del PIB

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El sector espanyol del plàstic va facturar 29.000 milions d'euros el 2025, la qual cosa equival al 2% del PIB i al 5,22% de la producció industrial, segons l'Estudi Equiplast 2026, presentat aquest dimecres en el saló, informa Fira de Barcelona en un comunicat.
Equiplast se celebra fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona juntament amb Expoquimia, i en l'edició d'enguany hi participen 400 empreses de 18 països.
L'estudi apunta que, entre 2021 i 2024, el sector ha registrat un creixement del 18% "evidenciant la seva capacitat d'adaptació en plena transició cap a models d'economia circular".
El sector està integrat per 3.633 companyies que donen feina a 107.000 persones, concentrades especialment a Catalunya i la Comunitat Valenciana, que reuneixen gairebé la meitat de l'activitat.
El 93% del negoci del sector, 26.815 milions, es deu al segment de transformadors, que aplega 3.259 empreses, mentre que el reciclat compta amb 184 empreses i maquinària, motlles i equips, 190 empreses.