El sector cimenter català preveu assolir la neutralitat climàtica el 2050

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El sector cimenter català ha actualitzat el seu full de ruta per assolir la neutralitat climàtica amb un augment dels objectius fixats i que preveu aconseguir emissions negatives en la cadena de valor el 2050, informa en un comunicat aquest dimecres Ciment Català.
El nou full de ruta preveu reduir les emissions en un 42% el 2030 respecte al 1990, i un 83% el 2040, i passar de 806 quilos de diòxid de carboni per tona de ciment produïda el 1990 als 111 quilos per tona el 2050.
Per aconseguir-ho, el nou full de ruta assenyala l'aplicació de mesures en cinc fases: la producció de clínker, la producció de ciment, la producció de formigó, la construcció i la "(re)carbonatació" --per la capacitat d'absorció de diòxid de carboni del formigó--.
Entre les accions que s'han de desenvolupar hi ha la valorització material i energètica durant la fabricació de clínker; la utilització d'hidrogen verd com a combustible, i l'optimització de l'eficiència energètica mitjançant l'aplicació de sistemes de gestió.
Així mateix, s'ha d'impulsar el desenvolupament de ciments baixos en carboni, l'electrificació del transport dins les fàbriques i les expedicions de ciment en el mercat i el desenvolupament de tecnologies de captura i emmagatzematge de diòxid de carboni.