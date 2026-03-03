El sector català del plàstic impulsa el coneixement i innovació en la Plastics & Rubber 2026

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya (Aipc) comptarà amb un espai propi en la fira Plastics & Rubber 2026, que tindrà lloc entre l'11 i 12 de març a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb l'objectiu d'impulsar la connexió empresarial, el coneixement, la innovació i sostenibilitat dins el sector, explica Cecot aquest dimarts en un comunicat.
El president de l'entitat, Fabià Asensi, afirma que la indústria del plàstic afronta actualment "reptes rellevants" vinculats amb l'ús de nous materials, l'adaptació normativa o l'impuls de la circularitat.
"En aquest context, la fira s'ha convertit en un espai estratègic per recollir les necessitats reals de les empreses, establir noves sinergies i acostar oportunitats i solucions aplicables en el dia a dia industrial", ha afegit Asensi.
En aquest sentit, Aipc, que comptarà amb un espai propi en la fira, vol reforçar el seu compromís amb la representació activa del sector, la generació de valor compartit i l'acompanyament a les empreses en els processos d'innovació i adaptació als nous escenaris industrials.
La principal novetat d'aquesta edició passa per la incorporació d'un espai especialitzat en reciclatge i economia circular, on també tindran lloc unes sessions tècniques per part de professionals, en les quals l'Aipc participarà juntament amb el centre tecnològic Leitat.