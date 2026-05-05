El sector català del plàstic demana la suspensió "immediata" d'impostos per l'escalada dels costos

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC) ha demanat la suspensió "immediata" de l'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (IEPNPR), en vigor des de l'1 de gener del 2023, perquè, a parer seu, agreuja la situació del sector afectat per un increment del preu de les matèries primeres que considera accelerat i descontrolat per la guerra a l'Orient Mitjà.
"Aquest escenari geopolític té un impacte directe i immediat en els costos de producció de la indústria del plàstic, un sector estratègic i transversal que subministra components essencials en àmbits com l'alimentació, la salut, l'automoció, la construcció o la logística", explica l'entitat aquest dimarts en un comunicat.
El president de l'AIPC, Fabià Asensi, ha explicat que aplicar aquest gravamen en un moment d'inflació elevada i increment de costos, acaba per repercutir "inevitablement" en el preu final dels productes i, per tant, en el consumidor.