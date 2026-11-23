BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Diferents entitats de la cadena del sector carni han valorat positivament la gestió del brot de pesta porcina africana (PPA) un any després que es detectés el primer cas a Catalunya el 28 de novembre, tot i que alerten que l'impacte negatiu en el sector registrat aquest any es mantindrà durant el 2027.
El secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (Fecic), Ignasi Pons, ha explicat en unes declaracions a Europa Press que tant l'exercici en curs com el que vindrà han estat negatius per al sector, i ha recordat que l'aparició del brot va generar "turbulències" que han impactat en els comptes de resultats de les empreses de tota la cadena ramadera i càrnia.
Pons també ha ressaltat que aquest impacte ha estat més gran per a les empreses de Barcelona, afectades per la regionalització, el procés pel qual s'han delimitat les restriccions sanitàries i comercials a les zones on s'han detectat casos positius i que a Catalunya és de 19 municipis.
Per part d'Unió de Pagesos (UP), el responsable del sector porcí, Rossend Saltiveri, també ha alertat que el sector tancarà el 2026 en pèrdues i ha afegit que les perspectives per al 2027 "no són gaire bones d'entrada", mentre que el director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), Ricard Parés, ha ressaltat l'impacte que tindrà un altre exercici negatiu per a les pimes.
Pons ha explicat que el 2026 ha estat un exercici dolent, amb unes pèrdues d'uns 20 euros per animal, però que les companyies tenien l'impuls dels bons resultats de l'any anterior, mentre que "el 2027 serà un any dolent després d'un any dolent", ha alertat.
El responsable de ramaderia de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Jordi Saltiveri, per la seva banda, ha afegit que el pròxim exercici serà "molt complicat", almenys, fins a la meitat de l'any, i ha confiat que no es trobi cap cas positiu més al desembre.
IMPACTE ECONÒMIC
Segons una avaluació econòmica de l'impacte calculada per Unió de Pagesos, des de l'aparició del primer cas, l'entitat estima unes pèrdues reals de 275 milions a Catalunya, una xifra que augmenta a 1.044 milions a tot Espanya, mentre que el preu mitjà anual de la carn de porc a Mercolleida és d'1,21 euros el quilo, un 23,3% menys que la mitjana de l'any anterior.
Amb aquesta caiguda del preu, juntament amb l'increment del 0,3% del cost mitjà de producció, fins a 1,37 euros el quilo, el cost de la producció se situa en 16 cèntims el quilo en negatiu, o unes pèrdues de 18,47 euros per porc viu.
"No podem continuar produint en pèrdues. Primer, s'ha d'erradicar la PPA, i després hi ha una situació de mercat que hem d'anar regulant com a sector", ha reivindicat Saltiveri, que alerta d'un desequilibri entre l'oferta i la demanda.
XINA I INTERNACIONALITZACIÓ
En aquest sentit, Saltiveri (FCAC) ha explicat que a conseqüència del tancament inicial d'alguns dels mercats internacionals pel brot de PPA hi va haver un excedent de carn que es va intentar col·locar en mercats europeus, fet que va generar el desajust entre l'oferta i la demanda i va reduir els preus de la carn.
Segons el responsable de l'organització, a Europa el consum 'per càpita' de carn ha arribat al topall i tot i que s'està aconseguint que es mantingui, el volum del mercat intracomunitari no pot substituir el de l'extracomunitari. Ha afegit que l'impacte més gran s'ha produït amb el tancament del mercat xinès, un país que ha alertat a més que cada vegada és "més autosuficient" en la producció de carn i que amb el temps també es convertirà en proveïdor d'altres mercats asiàtics.
POBLACIÓ DE SENGLARS
Malgrat l'impacte en el negoci, tots els responsables coincideixen a valorar de manera positiva la gestió de la Generalitat de Catalunya i la coordinació amb altres administracions, que ha permès contenir l'expansió del brot.
Sí que han posat el focus en la població de senglars, amb una densitat de fins a 24 animals per quilòmetre quadrat, respecte al màxim d'entre 7 o 8 animals recomanat per la normativa, segons Saltiveri (UP), que ha demanat que s'eliminin tots els senglars de la zona d'alt risc i es mantingui la vigilància.
D'altra banda, Saltiveri (FCAC) ha afegit que la població d'aquests animals està descontrolada, mentre que Parés (Porcat) ha assegurat que són una plaga a tot Europa, i ha recordat que suposen un risc sanitari, per la qual cosa ha apostat per abordar "en profunditat" la gestió de la fauna salvatge al continent.