El sector avícola català tanca un any de "contrastos entre el bon consum i la pressió sanitària"

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El sector avícola català ha afirmat que el 2025 ha estat un exercici marcat pels "contrastos entre el bon consum i la pressió sanitària", amb una activitat productiva favorable, un bon nivell de consum i uns costos continguts, però també en un context sanitari especialment complex, ha explicat la Federació Avícola Catalana (FAC) aquest dimecres en un comunicat.
Segons l'entitat, que agrupa els productors de carn aviària i ous de Catalunya, l'últim any "ha evidenciat tant la solidesa del sector com la necessitat de continuar reforçant les eines de gestió, prevenció i coordinació davant un entorn sanitari cada vegada més exigent".
La FAC ha diferenciat entre el sector de la carn, que ha assolit un "bon equilibri" entre producció i demanda, i de l'ou, que ha estat sotmès, textualment, a una forta tensió pel desequilibri entre oferta i demanda i una reestructuració de les granges per adaptar-se a les normes sanitàries, la qual cosa ha reduït el nombre d'aus disponibles temporalment.
El president de l'entitat, Joan Anton Rafecas, ha assenyalat que "ens trobem en un moment en el qual la sanitat de les principals produccions ramaderes està dificultant el funcionament normal de l'activitat", en relació amb la influença aviària d'alta patogenicitat (IAAP) o grip aviària.
Un cop superada aquesta crisi, ha detallat, "caldrà valorar estratègies a curt, mig i llarg termini" que ajudin a evitar exercicis tan adversos com el 2025, en les seves paraules.