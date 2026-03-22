El sector agroalimentari factura 58.000 milions a Catalunya i representa el 18% del PIB

El Govern comptarà amb 114 empreses a Alimentaria de la mà d'Acció, Prodeca i l'Irta
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El sector agroalimentari factura prop de 58.000 milions d'euros a Catalunya, xifra que representa el 18% del producte interior brut (PIB) del territori, segons dades d'Acció, l'agència per a la competitivitat de les empreses de la Generalitat, i Prodeca, empresa pública promotora dels aliments catalans.
Aquest ecosistema està format per 3.700 empreses de la indústria de l'alimentació i les begudes, gairebé 1.000 de la indústria auxiliar i unes 50.000 explotacions agrícoles, ramaderes i de pesca, a més d'emprar a més de 177.000 persones, informa el Departament d'empresa i Treball en un comunicat aquest diumenge.
Aquest dilluns el sector agroalimentari es donarà cita en el 50 aniversari de la fira Agroalimentria+Hostelco, que se celebrarà fins al dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on el Govern facilitarà la presència de 114 empreses i startups de la mà d'Acció, Prodeca i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta).
TRES GRANS EIXOS
L'activitat del sector agroalimentari català es concentra en tres grans àmbits; el primer d'ells les gairebé 50.000 explotacions agrícoles, ramaderes i de pesca, que generen 6.369 milions de facturació i empren a unes 50.000 persones.
El gruix del sector es troba en la indústria de l'alimentació i begudes, formada per 3.690 companyies que concentren unes vendes per valor de 40.333 milions d'euros i ocupen a 98.700 persones.
Finalment, es completa amb la indústria auxiliar directament vinculada al sector, on 987 empreses generen gairebé 11.300 milions d'euros i reuneixen a prop de 29.000 treballadors.
UN SECTOR MADUR
L'estudi revela que l'agroalimentació catalana és un entorn madur, ja que el 63% de les empreses que la conformen es van establir fa més de 10 anys.
Per segments, el que té un major pes sobre la facturació a Catalunya són les indústries càrniques (33% del total), seguides per productes per a l'alimentació animal (17%) i el peix, les hortalisses i els olis (13,4%).
EMPRESES EMERGENTS
No obstant això, l'informe fa esment a les empreses emergents, assenyalant que hi ha 158 startups agroalimentàries que en conjunt concentren 175 milions d'euros en les seves vendes, i posa èmfasis en l'àmbit emergent de la proteïna alternativa.
Es tracta d'un segment que a Catalunya ja compta amb 105 empreses que facturen 436 milions d'euros i empren a un miler de persones, entre les quals destaquen empreses com Heura, Novameat, Zyrcular Foods o Llibre Foods.
RÈCORD D'EXPORTACIONS
El 2025, el sector agroalimentari català va batre un nou rècord d'exportacions, amb productes exportats per valor de 16.903 milions d'euros, un 7,5% més que l'any anterior.
En aquesta línia, Catalunya compta amb una base de més de 3.200 empreses exportadores regulars d'aquest sector, situant-se al capdavant d'Espanya (22% del total), per davant d'Andalusia, que li havia arrabassat el lideratge.
Els productes fini food-multiproducto (38% del total) són el grup que suma més vendes a l'exterior, seguits per la carn i embotits (31%), les fruites i hortalisses (9%), els olis vegetals (6,5%) i el vi (3%).
COMERÇ EXTERIOR
En l'apartat de la inversió estrangera directa, en el quinquenni 2021-2025, 38 projectes d'inversió estrangera han captat 772 milions d'euros (un 43% més que en el quinquenni 2016- 2020), i han creat més de 2.800 llocs de treball.
Per països, Alemanya ha estat el principal país inversor, seguit de França, Estats Units, Suïssa i Bèlgica, i en aquests últims cinc anys, empreses internacionals com Danone, Nestlé, Aldi, Haribo, Schwarz o Carrefour han realitzat inversions a Catalunya.
ALIMENTÀRIA
Aquest dilluns comença la fira Alimentària+Hostelco 2026, que preveu un impacte econòmic de 180 milions d'euros a Barcelona i reunir a més de 110.000 persones, un 25% d'ells internacionals, a part d'atreure a més de 3.000 expositors.
Una de les iniciatives que Acció organitza en el marc de l'esdeveniment és l'Open Innovation Challenge, un format de reunions de negoci ràpides perquè empreses i startups puguin oferir solucions innovadores als reptes tecnològics presentats per empreses com Frit Ravich, Ametller Origen, Grup Cacaolat, Borges o Fruselva.
Paral·lelament, Acció també impulsarà les Tech Meetings, un conjunt de trobades en els quals les empreses del sector alimentari podran reunir-se amb experts del Digital Innovation Hub de Catalunya per descobrir i validar noves tecnologies digitals per innovar en la seva activitat.
En aquesta edició, Acció i l'Irta impulsaran conjuntament el Food & Hospitality Startups Arena, un nou espai amb diverses activitats per fomentar l'emprenedoria i la innovació entre les startups.