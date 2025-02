El sector agroalimentari català va exportar un "rècord" de 15.727 milions el 2024

Una possible imposició d'aranzels als EUA suposaria 45 milions menys per al sector

El sector agroalimentari català va exportar un "rècord històric" de 15.727 milions d'euros el 2024, la qual cosa representa un 2,61% més que durant l'any anterior, segons un informe presentat aquest dimecres per la Generalitat.

"Això encara té més mèrit si veiem com les exportacions del conjunt de l'economia catalana han disminuït", ha valorat en una roda de premsa el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, amb la directora gerent de Prodeca, Dèlia Perpiñà.

El conseller ha explicat que en els darrers deu anys el sector ha crescut un 90% en valor i un 16% en volum, és a dir, que Catalunya s'ha beneficiat del valor afegit i econòmic dels seus productes alimentaris, no tant de l'augment de la producció.

En aquest sentit, el sector que va liderar durant l'any passat les exportacions catalanes amb 5,2 milions d'euros i un 33% del total va ser el 'fine food', és a dir, productes com els dolços, el cafè, les infusions, els 'snacks' i els plats preparats, entre d'altres.

El van seguir el sector carni (32%), els olis vegetals (32,36%), fruites i verdures (9,04%), vi (3,95%), cereals (2,50%), peix i marisc (2,22%) i altres sectors (7,5%), i 1 de cada 7 euros exportats per Catalunya van venir del seu sector agroalimentari (15,71%).

EXPORTACIONS A 200 PAÏSOS

"Catalunya s'està convertint en una referència al món", ha dit Ordeig, ja que la comunitat va exportar productes agroalimentaris a 200 països, en què la Unió Europea (UE) és el principal mercat (63,66%) amb un augment significatiu de la demanda durant els darrers anys.

Fora del mercat europeu, durant l'any passat van destacar creixements a l'Amèrica del Nord (+22%), a l'Amèrica Llatina (+7,41%) i a l'Europa extracomunitària (+10,42%).

Quant a uns possibles aranzels als Estats Units (EUA), un mercat que representa 558 milions d'euros en volum d'exportacions, Ordeig ha avançat que estan preparant un pla de contingència per començar a buscar altres possibles mercats als quals fer arribar els seus productes.

Perpiñà ha avançat que les pèrdues per la reducció de les vendes per les noves normatives del president nord-americà, Donald Trump, suposarien uns 45 milions d'euros menys per al sector agroalimentari català.

TEIXIT FORMAT PER PIMES

Les exportacions agroalimentàries catalanes van representar 1 de cada 4 euros (21,19%) de les exportacions del conjunt de l'Estat, i durant l'any passat es va batre un nou rècord de 3.193 empreses exportadores regulars des de Catalunya.

D'aquesta manera, el teixit empresarial va créixer un 6,6% respecte a l'any anterior, i va estar format per un 80% de pimes, la qual cosa per al conseller trenca "el mite que aquí només pot exportar la gran empresa".

Quant al superàvit comercial, Catalunya ha passat d'un dèficit del 30% en els anys noranta a una taxa de cobertura del 105% durant any passat: "Més que una revolució silenciosa, això és un miracle, gairebé el miracle de les pedres i els pans", ha defensat Ordeig.

Preguntat per les reivindicacions dels pagesos, Ordeig ha defensat la feina del Govern per atendre les seves demandes i ha apostat per oferir més formació específica i per no perdre "ni una hectàrea de cultiu".