Secretaris del Consell Territorial de PIME aborden estratègies d'ocupació i empresa en una reunió

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

La trobada anual de secretaris generals de les organitzacions del Consell Territorial de la PIME, que s'ha celebrat aquest dijous a Barcelona, s'ha centrat a construir estratègies per a l'ocupació i la continuïtat empresarial, informa Foment en un comunicat.

És la segona trobada d'aquesta organització des que es va crear a l'octubre de 2023 i en ella s'ha debatut sobre el Pla de Treball per al període 2025-2026, així com també s'ha valorat positivament el primer any de vida del Consell perquè "s'està construint una comunitat favorable als interessos de les pimes catalanes".

Durant la jornada s'han celebrat debats sobre adaptació de les pimes a la Intel·ligència Artificial, la participació en els consells territorials del SOC i el creixement empresarial o l'aplicació de programes com Reempresa i HelpEmpresa.