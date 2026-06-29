La secretària de Zapatero s'acull al dret a no declarar en la comissió sobre la SEPI del Senat

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, s'ha acollit al dret a no declarar en la comissió d'investigació del Senat sobre la SEPI després d'al·legar que està imputada en el cas Plus Ultra.
Així s'ha expressat Alcázar a l'inici de la compareixença en aquesta comissió d'investigació per justificar el seu "silenci" ja que està imputada en la instrucció de la causa relacionada amb l'objecte de la comissió.
"El meu silenci no s'ha d'interpretar com un desfavor a aquesta comissió, sinó coherent amb la meva condició processal", ha proclamat Gertrudis Alcázar en una breu intervenció.
En aquest sentit, la senadora del PP Rocío Dívar ha lamentat que Alcázar no respongui les preguntes dels grups i, tot i que respecta el dret a la defensa, ha afirmat que moltes de les qüestions "no hi tenen res a veure".