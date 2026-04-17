La secretària d'estat de Cooperació defensa l'ajuda internacional davant l'extrema dreta

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La secretària d'estat de Cooperació Internacional, Eva Granados, ha defensat l'ajuda al desenvolupament davant els atacs de l'extrema dreta a les polítiques feministes d'ajuda: "S'ataca el que avança. I aquí l'extrema dreta el primer que ha prioritzat és atacar l'agenda feminista".
En la seva intervenció aquest divendres durant la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha optat per mantenir l'aposta per la cooperació en el context internacional actual.
"No replegant-nos, assumint responsabilitats, no reduint, sinó reforçant l'ajuda oficial al desenvolupament", i ha considerat necessari que sigui una aposta sostenible i previsible, i basada en aliances multilaterals.
En aquest sentit, ha destacat la posició del Govern central en l'àmbit internacional, que ha definit de coherent: "Es fa el que es diu i es diu el que es fa. A tot arreu, sense doble vara de meurar".
Finalment, ha lamentat que, en el conjunt del món, s'hagi retallat en un 23% l'ajuda oficial al desenvolupament, i ha assegurat que en el que s'ha gastat en guerres es pot compensar, per 10 vegades, aquesta retallada: "Això va d'humanisme o de brutalisme", ha resolt.