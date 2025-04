El secretari estatal d'Infància demana a les CC.AA. del PP "seny" amb el repartiment de menors migrants

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha demanat a les comunitats autònomes del PP "seny" i tornar, en paraules seves, al diàleg i a la sensatesa amb el repartiment dels prop de 4.400 menors migrants no acompanyats de les Canàries.

"Estem parlant de 4.000 menors en un país de 47 milions d'habitants, que efectivament encaixa perfectament en els sistemes de protecció i en el conjunt del desenvolupament de la societat", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha afirmat que el PP ha fet d'aquest tema una "batalla política", s'ha sorprès que els populars ja no tinguin, textualment, línies vermelles en la política d'oposició, la qual ha titllat de terra cremada permanent.

Preguntat per si tem el boicot de les comunitats populars, ha expressat que del PP tem "qualsevol cosa en aquesta legislatura".

Pérez obre aquest dimecres el Congrés Internacional de Joventut i Memòria a Barcelona i, preguntat per la disminució del suport a la democràcia i l'augment a la dictadura entre els joves, ha criticat els dissenys curriculars de l'assignatura d'Història on es tocava "tímidament" la guerra civil, i ha afegit que entre la guerra civil i la transició hi havia una època, a judici seu, fosca que no s'estudiava.