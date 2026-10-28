Secret de sumari, prohibició d'accedir a la zona i retirar elements i confiscació de caixes negres per l'accident d'Urda

JUANMA JIMENEZ - EUROPA PRESS
TOLEDO, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La titular de la plaça número 2 de la Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància d'Orgaz (Toledo) ha dictat una providència aquest dimecres a la tarda per la qual s'acorda la prohibició d'accés a tota persona aliena a la zona del sinistre de l'accident ferroviari d'Urda. Aquesta prohibició abasta 2 quilòmetres de la via d'Alta Velocitat Madrid-Sevilla en tots dos sentits.
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, equips de salvament i sanitat i personal judicial són els únics que compten amb l'autorització judicial per romandre a la zona, segons el comunicat del Tribunal Superior de Justícia recollit per Europa Press.
En la mateixa providència, es prohibeix la retirada de qualsevol element, així com la presa i difusió d'imatges de la zona afectada.
La decisió de la jutgessa instructora es produeix per tal d'esclarir els fets i preservar les evidències, proves i indicis, explica el comunicat.
Un altre dels acords de la jutgessa instructora durant la tarda ha estat la confiscació i custòdia per part de la Policia Judicial de Toledo de les caixes negres dels trens sinistrats que es trobin, per a la seva anàlisi posterior.
A més, la jutgessa instructora ha oficiat d'una banda a la Policia Judicial per personar-se al centre de control d'Atocha, a fi que es recopilin dades relatives a la circulació de trens a la zona del sinistre, així com un informe de la comissió d'investigació d'ADIF sobre les persones encarregades del control de comandament en el moment de l'accident.
D'altra banda, s'ha oficiat a la Policia Judicial de Toledo per recopilar dades d'ADIF relacionades amb protocols d'actuació relatius als minuts previs, al moment del sinistre i posteriors a l'accident ferroviari.
Finalment, s'ha dictat una interlocutòria per la qual s'acorda el secret de sumari de les actuacions.