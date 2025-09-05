La SEC permite a BBVA alinear plazos en la OPA ante una eventual renuncia a la condición de aceptación mínima

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
La Securities and Exchange Commission (SEC) dels Estats Units ha concedit tres exempcions sol·licitades pel BBVA relatives a l'OPA sobre el Banc Sabadell per tal d'alinear els terminis previstos en les legislacions que regulen el règim de les ofertes públiques de valors en ambdós països, ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Les tres exempcions permeten, tal com es descriurà en el fullet de l'operació, compatibilitzar els terminis previstos en la normativa nord-americana amb la normativa espanyola pel que fa a l'entrada en vigor del fullet nord-americà i la possibilitat de renúncia a la condició d'acceptació mínima, de conformitat amb el règim establert pel Reial decret 1066/2007.
La tercera exempció permet alinear els terminis si es produeix un ajustament en la contraprestació contemplada en l'oferta i derivada d'un eventual pagament de dividend per part del Banc Sabadell durant el període d'acceptació.
En la seva comunicació a la SEC, el BBVA explica que només renunciarà a la condició d'acceptació mínima si el nombre d'accions del Banc Sabadell ofertes i no retirades en l'oferta permet a BBVA adquirir com a mínim el 30% dels drets de vot de les accions del Banc Sabadell al final del període d'acceptació.
D'acord amb la legislació espanyola, el BBVA estarà obligat a llançar una OPA obligatòria en el termini d'un mes després de la liquidació de l'oferta si adquireix accions del Banc Sabadell que representin el 30% o més (però menys del 50%) dels drets de vot del Banc Sabadell després de la finalització de l'oferta.
El fullet de l'oferta informarà que BBVA pot renunciar a la condició d'acceptació mínima, descriurà el procediment per renunciar a aquesta condició segons la legislació espanyola i analitzarà detalladament el possible impacte de la renúncia a aquesta condició.
Les condicions imposades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i l'autorització del Consell de Ministres sotmeten BBVA i Banc Sabadell a determinats compromisos i limitacions, i el fullet de l'oferta advertirà als accionistes que no ofereixin les seves accions del Banc Sabadell si la seva disposició a participar en l'operació es veiés afectada per una exempció de la condició d'acceptació mínima.
La condició d'acceptació mínima que ha fixat BBVA per a la seva OPA sobre el Banc Sabadell és obtenir el suport d'almenys el 50,1% del capital social del banc català. Es tracta d'un llindar estàndard en operacions d'adquisició per garantir el control majoritari de la societat.
D'altra banda, la resposta de la SEC assenyala que, segons la legislació espanyola, BBVA haurà d'iniciar l'oferta poc després de l'autorització de la CNMV, i BBVA s'ha compromès a ampliar el termini d'acceptació de l'OPA segons sigui necessari, de manera que els accionistes del Banc Sabadell puguin exercir el seu dret de desistiment durant almenys cinc dies hàbils als EUA a partir de la data en què es declari efectiva la declaració de registre en el formulari F-4.