Publicat 09/02/2026 12:41

Seat reprèn la producció a Martorell (Barcelona) després de l'aturada del cap de setmana per la borrasca Leonardo

Archivo - La fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona)
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

Seat ha reprès la producció a la planta de Martorell (Barcelona) aquest dilluns, després que els efectes de la borrasca Leonardo obliguessin la companyia a cancel·lar el torn de dissabte al matí, l'únic previst per al cap de setmana, han confirmat fonts de la companyia a Europa Press.

La situació meteorològica derivada de la borrasca, que està incidint especialment al sud d'Espanya, va provocar talls en les connexions aèries i marítimes a l'estret de Gibraltar i ha dificultat l'arribada de materials.

Després d'aquesta aturada a la fàbrica de Martorell, que ha afectat prop de 1.000 treballadors, l'empresa explica que ja està produint "amb normalitat".

