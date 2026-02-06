Seat preveu operar "amb normalitat" dilluns després de la reobertura de l'estret de Gibraltar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Seat preveu reprendre la producció a la planta de Martorell (Barcelona) "amb normalitat" dilluns després de la reobertura de l'estret de Gibraltar, han informat fonts de la firma automobilística a Europa Press aquest divendres.
Unes hores abans, l'empresa havia anunciat la cancel·lació del torn de dissabte al matí en aquesta fàbrica a causa de la manca de material provocada pel tall de les connexions aèries i marítimes a l'estret de Gibraltar per la borrasca Leonardo.
Amb la reobertura, la companyia espera que aquest cap de setmana arribi el material per avió i per camió.
AVALUANT RUTES ALTERNATIVES
"Existeix el risc que algunes carreteres estiguin tallades a Andalusia a causa de la forta pluja, però ja estem avaluant rutes alternatives si calgués", han destacat les fonts.
També han constatat un "coll d'ampolla" a Tànger per a la sortida de materials, i s'està prioritzant l'enviament de material sanitari.