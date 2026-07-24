Seat obté un benefici operatiu de 122 milions (+222%) fins al juny

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Seat & Cupra ha registrat un benefici operatiu de 122 milions d'euros durant el primer semestre, un 222% més que el mateix període de l'any passat, i ha ingressat 7.700 milions (+1,3%), informa aquest divendres en un comunicat.
La companyia considera que la seva estratègia continua donant "resultats tangibles" i que l'exempció dels aranzels addicionals de la Unió Europea al Cupra Tavascan ha contribuït positivament als resultats interanuals.
El CEO de Seat & Cupra, Markus Haupt, ha valorat que la companyia continua avançant "a bon ritme i demostrant la seva resiliència en un context exigent", i que la presentació del Cupra Raval a l'abril va superar expectatives, duplicant les previsions de comandes dels clients.
"Les mesures que estem implementant estan donant resultats tangibles mentre continuem desenvolupant la nostra estratègia corporativa a llarg termini", ha afegit.
El vice-president executiu de finances i IT a Seat & Cupra, Patrik Andreas Mayer, ha assegurat que els resultats confirmen que van pel bon camí, en un entorn molt complex i competitiu: "El nostre Performance Program ens ofereix una base sòlida per recuperar la rendibilitat sostenible a llarg termini, però això només és el principi".
ENTREGUES DE VEHICLES
Cupra va entregar 170.100 vehicles de gener a juny i va assolir així el seu "millor primer semestre de la història": la marca va créixer en comparació amb el mateix període de l'any passat (167.600), impulsada per les entregues dels seus models elèctrics, que van augmentar un 7,2% en total i van registrar un creixement del 18,5% només en el segon trimestre.
L'objectiu de Cupra és expandir-se a nous mercats, entre ells, l'Orient Mitjà a partir del tercer trimestre del 2027, i d'augmentar la seva quota de mercat a tot Europa fins al 3%.
La marca Seat va entregar 129.600 vehicles i va registrar una forta demanda del nou Seat Ibiza (+9,2 %).