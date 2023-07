Seat invertirà 300 milions en una planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell

Està previst que es creïn 400 llocs de feina directes

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Seat, Wayne Griffits, ha anunciat que l'empresa invertirà 300 milions d'euros en la construcció d'una planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell (Barcelona), ha informat la companyia en un comunicat aquest dilluns.

La iniciativa s'ha presentat dins el nou projecte estratègic per a la recuperació i la transformació econòmica (Perte) per al vehicle elèctric i connectat (VEC).

Griffiths ha explicat que a les noves instal·lacions "s'hi assemblaran les cel·les que fabricarà PowerCo a la gigafàbrica de Sagunt (València)", i que crearan 400 llocs de feina directes i 100 indirectes.

"Estarà connectada amb el Taller 10, on fabricarem alguns dels cotxes elèctrics del Grup Volkswagen, incloent el Cupra Raval. Això ajudarà a optimitzar els processos logístics i a reduir la petjada de carboni", ha afegit l'executiu.

La planta tindrà una superfície de 64.000 metres quadrats i està previst que les obres comencin en les pròximes setmanes i acabin el 2025.

"INSTAL·LACIONS FONAMENTALS"

Griffiths ha explicat que es tracta d'unes "instal·lacions fonamentals" per a la companyia i que suposen un impuls per als plans de tenir una segona plataforma a Martorell.

Ha subratllat que l'actual és "un moment clau" per a la indústria i ha recordat que tant Seat com el Grup Volkswagen estan invertint en mobilitat sostenible.

L'executiu ha reclamat que les institucions espanyoles i europees "han d'estar convençudes i pujar al tren" i que es creï un marc legal que, en les seves paraules, asseguri les inversions del sector.

"La col·laboració públic-privada és imprescindible per accelerar la transformació, i a Espanya ja s'han fet alguns passos en la bona direcció", ha assegurat, i ha afegit que la mesura de desgravar el 15% de l'IRPF per comprar vehicles elèctrics ha d'anar acompanyada de més inversió per ampliar la infraestructura de recàrrega.