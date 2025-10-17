Seat inverteix 3,4 milions a traslladar la seva Escola d'Aprenents a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Seat ha traslladat l'Escola d'Aprenents des del seu edifici de la Zona Franca de Barcelona fins al centre tècnic que té a Martorell (Barcelona), amb una inversió de 3,4 milions d'euros i una superfície de 4.400 metres quadrats, informa en un comunicat aquest divendres.
Se situarà al costat de la planta d'assemblatge de bateries, en una aposta de la companyia per formar els joves estudiants amb els seus professionals, una operació que considera "un pas més" en la seva transformació cap a l'electrificació.
La vicepresidenta executiva de Persones i Organització de Seat, Laura Carnicero, ha destacat que amb aquest trasllat, la companyia automobilística "impulsa sinergies entre els experts del centre tècnic i els professors i estudiants de l'escola".
"Gràcies a aquestes noves instal·lacions, enfortim el model de formació dual, adaptat a les demandes reals del mercat, i preparem els professionals del futur en àrees estratègiques", ha afegit.
Des que es va fundar el 1957, l'Escola d'Aprenents ha format més de 2.800 alumnes i actualment compta amb més de 160 estudiants matriculats, oferint quatre cicles formatius de grau superior: automatització i robòtica industrial, mecatrònica industrial, programació de la producció en fabricació mecànica i automoció.