Seat inicia la producció dels nous Ibiza i Arona a la planta de Martorell (Barcelona)

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Seat ha engegat la producció dels nous Seat Ibiza i Seat Arona a la fàbrica de Martorell (Barcelona), els primers cotxes dels quals estaran llestos per arribar al mercat el gener del 2026.
Aquestes noves versions compten amb "un disseny renovat, interiors millorats, una gamma de motors turbo TSI, equipament de sèrie ampliat i sistemes de seguretat avançats", informa l'empresa automobilística en un comunicat aquest dimecres.
El CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha destacat que l'inici de la producció d'aquests vehicles representa "una fita important per a la fàbrica a Martorell, que avança per convertir-se en una planta flexible i multimarca", equipada amb totes les tecnologies necessàries per fabricar cotxes que ofereixin una àmplia varietat d'opcions als clients, en les seves paraules.
Per la seva banda, el director de les plantes de Seat i Cupra a Martorell, José Arreche, ha valorat que aquesta fita "reflecteix l'esforç extraordinari de tot l'equip per assegurar que tots dos models arribin al carrer a principis del 2026", alhora que ha assegurat que s'han millorat els processos de producció.
L'arribada de les noves versions del Seat Ibiza i el Seat Arona s'emmarca en l'estratègia de la companyia per renovar tota la gamma Seat amb opcions electrificades per al 2028.
Es començarà amb versions Mild-Hybrid de l'Ibiza i de l'Arona el 2027, seguides per una motorització Full Hybrid pel Seat León el 2028 i posteriors actualitzacions del León i del León Sportstourer el 2029.