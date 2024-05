Seat guanya 226 milions el primer trimestre, un 57% més

Els ingressos creixen un 6,8%, fins als 3.803 milions

Seat va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 226 milions d'euros, un 57% més que el mateix període de l'any passat, ha informat en un comunicat aquest dijous.

Els ingressos van ser de 3.803 milions d'euros, un 6,8% més i la xifra més elevada d'un primer trimestre, mentre que la rendibilitat operativa sobre les vendes va passar del 4% al 5,9%.

En unes declaracions a Europa Press, el CEO de l'empresa, Wayne Griffiths, ha dit que és "bastant impressionant" augmentar el benefici en un 57% amb un increment dels ingressos del 6,8%.

Griffiths ha detallat que el creixement de Cupra va ser del 20% i que el de Seat va ser del 4%: "És important que les dues marques creixin".

Ha remarcat el paper de la rendibilitat dels vehicles de la marca Cupra en la millora dels resultats, i ha afegit que també es deu a la reestructuració i la transformació de l'empresa.

La companyia ha explicat que la millora de resultats també està impulsada pel "creixement sostingut del volum d'entregues", que van augmentar un 10,6%, fins als 138.600 vehicles.

PER MARQUES

Cupra va tancar el primer trimestre havent entregat 56.600 cotxes, un 21,4% més, i va assolir el nombre més elevat de vendes en un mes al març, amb 23.800 lliuraments.

El model Formentor va vendre 28.900 unitats, un 3,5% més, i va anar seguit pel León, amb 15.900 entregues, un 107% més.

Seat, per la seva banda, va entregar 81.900 unitats, un 4,3% més, i el model Ibiza va ser el més venut, amb 25.700 cotxes.

RESTA DE L'ANY

Griffiths ha explicat que és "molt difícil" avançar com serà l'any a causa de les disrupcions en les cadenes de subministrament, l'impacte de la guerra de Gaza i la competència de la Xina i els Estats Units.

No obstant això, ha dit que l'empresa està en un "punt dolç" del seu desenvolupament i que ha de mantenir el ritme per poder afrontar els reptes que ha previst que hi haurà el segon semestre de l'any.