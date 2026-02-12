Seat desconvoca els torns de treball de tarda als seus centres per l'alerta de vent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Seat també ha desconvocat el torn d'aquest dijous a la tarda als seus centres de treball a causa de l'alerta de forts vents que afecta Catalunya, han explicat fonts de CCOO a Europa Press.
La desconvocatòria, que afecta els centres de Martorell, Barcelona, el Prat de Llobregat (Barcelona), R+D i CROS, arriba després que ja se suspenguessin els torns de nit de dimecres i els de matí i diürn de dijous, i aquesta tarda es decidirà si es treballa en el torn de nit en funció de l'evolució de la situació meteorològica.
El sindicat ha explicat que comparteixen la decisió i celebren que s'hagi mantingut la suspensió de l'activitat i "prevalgut finalment la sensatesa".