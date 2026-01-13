Seat i Cupra venen 586.300 vehicles el 2025, un 5,1% més amb un "rècord històric"

Cupra augmenta un 32,5% les entregues i Seat les disminueix un 17%
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Seat i Cupra van tancar el 2025 amb la venda de 586.300 vehicles, un 5,1% més que el 2024 amb "rècord històric", després de superar el del 2019, informen en un comunicat aquest dimarts.
Per marques, Cupra va entregar 328.800 cotxes --superant el milió de vehicles entregats des del seu naixement--, un 32,5% més que el 2024, mentre que Seat va tancar l'any amb 257.400 unitats, un 17% menys que l'any anterior.
D'altra banda, l'empresa ha explicat que ha registrat "un creixement significatiu en les vendes de vehicles electrificats", amb 84.400 híbrids endollables (+69,2%) i 79.700 vehicles totalment elèctrics (+65,9%).
El CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha definit el 2025 com un "any històric, amb resultats rècord que destaquen la solidesa" de l'estratègia de l'empresa i, textualment, l'excepcional rendiment de Cupra.
Haupt ha afegit que "els reptes del sector continuaran el 2026", tot i que ha dit que l'empresa està preparada i compromesa amb la visió a llarg termini.
Per mercats, Alemanya va ser el país amb més vendes, amb 156.200 cotxes (+8,2%), seguit d'Espanya, amb 92.700 vendes (+6,8%); el Regne Unit, amb 64.300 cotxes (-4,3%), i França, amb 38.900 vehicles (-3,7%).
CUPRA
L'empresa ha explicat que Cupra ha aconseguit una quota de mercat del 2,22% a Europa, que l'acosta al seu objectiu de representar el 3% del mercat.
El model Formentor "continua sent" el més venut, amb 104.400 unitats, seguit del Terramar, amb 66.000 en el seu primer any complet en el mercat.
A més a més, els vehicles 100% elèctrics representen prop d'una quarta part (24,2%) de les vendes de Cupra, liderats pel Born (43.700 unitats) i el Tavascan (36.000 unitats).
SEAT
L'empresa ha explicat que, malgrat la caiguda de vendes, el 2025 "ha estat un any clau per a Seat, marcat per la World Premiere dels nous Ibiza i Arona i la presentació del seu full de ruta per al futur".
El model Ibiza continua sent el més venut de la marca Seat, amb 94.800 unitats, seguit de l'Arona amb 72.400.