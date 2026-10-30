Seat & Cupra redueix un 59% el seu benefici operatiu fins al setembre, amb 6 milions

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Seat & Cupra va tancar els tres primers trimestres de l'any amb un resultat operatiu de sis milions d'euros, un 59,3% interanual menys, informa en un comunicat aquest divendres.
Per la seva banda, les vendes van ser d'11.100 milions, 1,2% menys que en el mateix període de l'any passat.
L'empresa ha explicat que els resultats "s'han vist afectats pel notable augment de les vendes de vehicles elèctrics, la creixent pressió competitiva, la volatilitat geopolítica i altres factors externs".
Ha afegit que, després de "les primeres aportacions positives" de l'estratègia Elevate i del Performance Program durant el primer semestre de l'any, l'entorn de mercat s'ha tornat significativament més exigent durant el tercer trimestre.
El CEO de l'empresa, Markus Haupt, ha explicat que el tercer trimestre "ha demostrat la velocitat a la qual està canviant el nostre sector", amb una pressió competitiva cada vegada més gran i un ritme d'electrificació més ràpid del previst.
"Aquesta evolució avala la nostra estratègia d'electrificació i, alhora, reforça la necessitat de millorar els marges dels vehicles elèctrics en línia amb la demanda actual", ha afegit.
En tot cas, l'empresa ha explicat que, tot i que les previsions passen per un difícil context més enllà del 2026, manté l'objectiu de complir el seu pla d'acció.
"El pes industrial de Martorell, juntament amb el creixement i l'expansió global de Cupra, reforcen la confiança en el rumb de la companyia i en la seva capacitat per reforçar la seva competitivitat en un mercat en ràpida transformació", ha afirmat.
MILLOR QUE LES EXPECTATIVES
L'empresa ha explicat que les vendes de vehicles elèctrics han accelerat a un ritme que ha superat les expectatives en mercats europeus clau, com Alemanya, França i Dinamarca.
Aquest fet "genera importants reptes financers a curt termini", ja que ha d'assolir la paritat de marges entre els vehicles elèctrics (BEV) i els de combustió interna (ICE), mentre compensa el descens en les vendes dels models de combustió més rendibles.
A més a més, el llançament dels vehicles elèctrics de Cupra "ha requerit una inversió considerable, que inclou tant campanyes de llançament com l'entrada en els mercats", i l'empresa ja no és l'única del Grup Volkswagen que supera els objectius de diòxid de carboni, la qual cosa redueix els beneficis previstos derivats de la venda interna de crèdits de diòxid de carboni.
En aquest sentit, el vicepresident executiu de Finances i IT, Patrik Andreas Mayer, ha alertat que "la baixa rendibilitat i generació de caixa amenacen seriosament" la capacitat per invertir en el futur.
"El ritme accelerat de l'electrificació reforça la urgent necessitat de reduir els costos dels nostres vehicles elèctrics. Reevaluarem rigorosament totes les inversions previstes i mantindrem una estricta disciplina de costos", ha explicat.
250.000 COTXES
Seat S.A. ha explicat que Cupra ha entregat més de 250.000 cotxes entre gener i setembre, amb més de 51.000 col·licitants del Cupra Raval des de la seva sortida al mercat a l'abril.
A més, ha subratllat la intenció d'entrar a l'Orient Mitjà, "donant un altre pas clau per convertir-se en una marca veritablement global".
PLANTA DE MARTORELL
La companyia ha assegurat que la planta de Martorell (Barcelona) "està consolidant la seva posició com a potència industrial dins el Grup Volkswagen" i que la prioritat és incrementar la producció fins a aconseguir la plena capacitat.
En aquest sentit, l'empresa "continuarà treballant per assolir una plataforma addicional, reforçant el seu impacte industrial i creant noves oportunitats per al futur".