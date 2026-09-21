Seat i Cupra nomenen Daniel Cortina director de Relacions Institucionals

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'actual secretari general i director d'Estratègia de Seat i Cupra, Daniel Cortina, ha estat nomenat director de Relacions Institucionals i amplia així les seves responsabilitats.
Cortina, llicenciat en Enginyeria Industrial i Mecànica per la UPC i MBA per Esade, exerceix el càrrec des de l'1 de setembre i impulsarà la representació institucional de la companyia en "àmbits clau per al futur del sector" com l'electrificació, la competitivitat industrial i el marc regulatori europeu, ha informat Seat i Cupra en un comunicat.
Patricia Such continuarà al capdavant de les Operacions Corporatives de la companyia, liderant les àrees de Salut, Prevenció de Riscos Laborals, Emergències i Seguretat del grup Volkswagen a la península Ibèrica, i continuarà dirigint Casa Cupra Raval i Cupra City Garage Madrid a més de reforçar la seva dedicació en la direcció de la Fundació Seat Cupra.