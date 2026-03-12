Seat/Cupra manté els seus plans a l'Orient Mitjà tot i que hi entrarà "en funció" del conflicte

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha explicat que la companyia manté els seus plans d'entrada amb Cupra a l'Orient Mitjà, anunciats al setembre sense data específica i motivat per mercats com Dubai o l'Aràbia Saudita, tot i que ha assenyalat que anirà "en funció" del conflicte.
Així ho ha expressat aquest dijous en una atenció als mitjans juntament amb el vice-president executiu de Finances i IT de la companyia, Patrik Andreas Mayer, després de publicar els resultats de l'automobilística el 2025, any en el qual va guanyar 40,9 milions d'euros, un 92% menys que en l'exercici anterior, en un any en el qual va batre un nou rècord de facturació: 15.200 milions, un 3,68% més que el 2024.
Haupt també ha apostat per mantenir "al calaix" els plans d'entrada als Estats Units per l'escenari geopolític actual, i sobre el Cupra Tavascan, produït a la Xina, del qual recentment la Comissió Europea va retirar un aranzel del 20,7% després d'un acord amb l'empresa per no perjudicar les marques europees, ha assenyalat que ara com ara es continuarà fabricant al país asiàtic.