Seat comença a produir a Martorell (Barcelona) els elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID. Polo

David Oller - Europa Press
La línia d'elèctrics té una capacitat de 1.200 cotxes diaris
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
La fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona) ha iniciat aquest dimecres la producció dels seus primers cotxes 100% elèctrics: el model Cupra Raval i el Volkswagen ID. Polo, la versió totalment elèctrica del Polo tradicional.
L'acte d'inauguració i posada en marxa de la línia de muntatge ha comptat amb la presència del president del Govern central, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt; el CEO del Grup Volkswagen, Oliver Blume, i el CEO de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer.
Haupt ha assegurat que aquest dia és un moment històric per a Seat i Cupra, ja que marca la fi de la seva etapa de transformació "amb l'objectiu de liderar la nova era de la mobilitat a Europa".
Els nous models es fabricaran a la Línia 1 de la planta, que té una capacitat màxima de 1.200 cotxes al dia, mentre que la Línia 2 assumeix la producció del Seat León i el Cupra Formentor i la Línia 3 fabrica els Seat Ibiza i Arona.
De fet, la producció de la Línia 1, amb unes 390 persones treballant en cada torn, serà de forma "escalonada" i començarà amb només un torn, i es preveu que el segon s'estableixi abans de l'estiu i el tercer abans d'acabar l'any.
El Cupra Raval, que es va presentar a l'abril i es comercialitzarà a l'estiu per al voltant de 26.000 euros, mesura quatre metres de llarg i és el primer model de la família de cotxes elèctrics urbans del projecte del grup Volkswagen, liderat per Cupra.
ELECTRIFICACIÓ DE LA PLANTA
Seat ha invertit més de 3.000 milions en l'electrificació de la planta de Martorell i en més de 300.000 hores de formació en digitalització per als seus treballadors.
La fàbrica, que és la tercera planta en capacitat de Volkswagen a la UE, té una capacitat de 2.500 cotxes diaris i l'any passat va registrar una producció de 470.347 cotxes, xifra que esperen igualar o superar aquest any.