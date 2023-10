Seat cedeix tres vehicles al Clínic de Barcelona per reforçar l'hospitalització a domicili

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Clínic Barcelona i Seat han signat un acord perquè l'hospital pugui disposar de tres vehicles per reforçar l'activitat del Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili (HDOM), segons ha informat el centre hospitalari aquest dilluns en un comunicat.

Mitjançant el conveni, amb una durada d'un any, "es pretén potenciar l'activitat d'hospitalització a domicili del Clínic com a dispositiu d'excel·lència en els àmbits assistencial, docent i investigador, per afavorir la consolidació de l'atenció integral al pacient".

La presentació de l'acord i dels vehicles --tres Seat Ibiza--, ha anat a càrrec del director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, i de la directora d'Operacions Corporatives de Seat, Patricia Such.