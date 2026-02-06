Seat cancel·la un torn aquest dissabte a Martorell per la borrasca Leonardo

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Seat ha cancel·lat el torn de dissabte al matí a la planta de Martorell (Barcelona) per la falta de components per a la fabricació de vehicles per les afectacions de mobilitat provocades per la borrasca Leonardo, han confirmat fonts de l'automobilística a Europa Press aquest divendres.
La situació meteorològica, que està incidint especialment al sud d'Espanya, ha generat afectacions a l'estret de Gibraltar, la qual cosa ha obligat a tallar les connexions aèries i marítimes en aquest punt i, per tant, dificulta l'arribada de materials que arriben des d'Àfrica.
Des de Tunísia, país amb una llarga tradició tèxtil, se subministra cablejat i, a través del grup Tesca, material per als seients, com reposacaps o reposabraços.