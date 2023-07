El Seat Ateca supera les 100.000 unitats a Espanya i les 480.000 a nivell mundial

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El model Seat Ateca ha superat les 480.000 unitats venudes a nivell global des que es va presentar i les 100.000 a Espanya, amb la qual cosa el SUV se situa com el tercer model més venut aquest any del seu segment, tal com ha comunicat el fabricant d'automòbils.

L'ofensiva de Seat en el mercat SUV va començar el 2016 amb l'Ateca, un model que s'ha erigit com un dels pilars fonamentals de les vendes de la marca espanyola, que reafirma la seva posició i contribueix a atreure nous clients.

Seat ha informat que, actualment, l'Ateca està disponible amb entrega immediata i amb l'acabat d'entrada Reference XM, amb un preu des dels 22.284 euros.

RENOVACIÓ DEL MODEL EL 2020

Després de la renovació del model el 2020, "ha sabut mantenir la seva història d'èxit comercial" en maximitzar els seus principals atributs i afegir una aparença més moderna i atractiva.

Així mateix, l'Ateca ofereix una experiència d'usuari completament connectada als serveis i funcions en línia, tant dins com fora del vehicle amb l'app Seat Connect, un alt nivell tecnològic en termes de seguretat i comoditat i un comportament dinàmic.

El Seat Ateca s'ha dissenyat i desenvolupat a Barcelona i es fabrica a Kvasiny (República Txeca), afegint un gran impuls a la gamma SUV de la marca, un segment de vehicles d'importància fonamental per a SEAT.

De fet, les vendes el 2023 dels vehicles SUV ja superen el 50% del mercat total espanyol i el segment dels SUV compactes suposa el 28%.